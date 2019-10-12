شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يدفع بالقوة الضاربة فى ودية بتسوانا.. وحجازى يلعب 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون .

ويرغب الجهاز الفني فى الظهور بمستوي مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب و أيمن طاهر مدرب حراس .

ويعتمد حسام البدري فى وديته أمام بتسوانا على الدفع بمعظم عناصر الخبرة فى اللقاء إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة للمشاركة على مدار الشوطين حيث استقر البدري على الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى وفى الشوط الثاني الدفع بمحمد عواد ونفس الأمر لعدد من اللاعبين مثل الدفع بعبدالله السعيد و أحمد فتحي ومنح أحمد حجازي المشاركة فى شوط واحد بعد عودته مؤخراً من الإصابة و ابتعاده عن المشاركة فى المباريات مع فريقه ويست بروميتش الإنجليزي بصفة منتظمة، كما سيشهد لقاء بتسوانا الدفع برجب بكار وعمر السعيد ومحمد قفشة كوجوه جديدة في المنتخب.