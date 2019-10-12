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رياضة | لاعب توتنهام يرفض الاستمرار

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اتخذ الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير قرارًا بالرحيل عن النادي الإنجليزي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما رفض عروض التجديد مع السبيرز.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إريكسن رفض ثلاثة عروض، قُدمت له من قبل إدارة توتنهام، من أجل ت

وقيع اللاعب على عقد جديد، من شأنه أن يُطيل أمد بقاءه رفقة نادي العاصمة الإنجليزية لندن، ويتمسك اللاعب بالرحيل عن النادي الإنجليزي في الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة: " توتنهام فعلوا كل شيء ممكن من أجل التجديد مع اللاعب، لكنهم أخفقوا. داني ليفي حاول بيع بطاقة اللاعب، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إدراكا منه بأن اللاعب لن يوقع عقد جديد".

ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي في التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، في الوقت الذي يرفض فيه الفرنسي زين الدين زيدان التعاقد مع اللاعب ويراه صفقة لن تفيد النادي.

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