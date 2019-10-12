رياضة | لاعب توتنهام يرفض الاستمرار

اتخذ الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير قرارًا بالرحيل عن النادي الإنجليزي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما رفض عروض التجديد مع السبيرز.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إريكسن رفض ثلاثة عروض، قُدمت له من قبل إدارة توتنهام، من أجل ت

وقيع اللاعب على عقد جديد، من شأنه أن يُطيل أمد بقاءه رفقة نادي العاصمة الإنجليزية لندن، ويتمسك اللاعب بالرحيل عن النادي الإنجليزي في الفترة الحالية.