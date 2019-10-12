رياضة | تعرف على موقف البدري من طرق لعب كوبر وأجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف البدري من طرق لعب كوبر وأجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاضر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، اللاعبين بمعسكر الفراعنة الحالى، حيث طالبهم بنسيان طريقة لعب الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق للمنتخب، وكذلك المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق للفراعنة.

وأكد البدري للاعبين خلال المحاضرة أن منتخب مصر اسم كبير فى القارة الأفريقية وصاحب الرقم القياسى بالفوز ببطولات أمم أفريقيا ومن ثم لا يليق به الاعتماد على طرق دفاعية أمام أى منافس.

وشرح المدير الفني للمنتخب ، لنجوم الفراعنة مهمة الجهاز الفنى الجديد، مشدداً أن أول أولويات الجهاو الفني هي استعادة هيبة المنتخب، ولعب الكرة التى تمتع الجماهير المصرية، وأنه يجب نسيان كل مراحل الماضى مع الاعتراف ببصمة كوبر بقيادة المنتخب للتأهل لمونديال روسيا.

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وشدد البدرى وجهازه المكون من طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، فى محاضرات الفيديو للاعبين، على مشاهدة المباريات الأخيرة، التي خاضها منتخب بوتسوانا، وإستطاع الجهاز الإدارى للفراعنة بجمع والحصول علي تلك المواجهات، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف للمنافس وطريقة اللعب المناسبة لمواجهته.

ويسعي الجهاز الفني للفراعنة فى ترك انطباع جيد فى أول ظهور له أمام الجماهير، وكسب ثقتهم مبكراًً قبل خوض المنافسات الرسمية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتحدد بشكل رسمي من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، موعد أول جولتين لمنتخب مصر بالتصفيات بمواجهة كينيا فى مصر يوم الرابع عشر من نوفمبر المقبل، على أن يواجه الفراعنة خارج الديار جزر القمر يوم الثامن عشر من نفس الشهر.