رياضة | جوهرة ألمانيا يٌشعل فتيل الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة ألمانيا يٌشعل فتيل الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي برشلونة ومنافسه التقليدي، ريال مدريد، قد دخل في منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات واحد من أبرز المواهب ليس فقط في الكرة الأوروبية بل في العالم أجمع.



وأشرت الصحف الإسبانية، أن اللاعب الذي أشعل فتيل الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة، هو أبن العشرين عام، هافيرتز، والذي يلعب لصفوف نادي باير ليفركوزن الألماني، وقد نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 7 أهداف أخرى لزملائه في الفريق، خلال 42 مباراة شارك فيها في الموسم الماضي.

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وفي هذا الموسم، ظهر اللاعب بشكل لافت للأنظار كذلك، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، في بداية الموسم، ليؤكد بأنه واحد من الأسماء القادمة بقوة في عالم كرة القدم.

ويذكر أن اللاعب الشاب كان قد إنضم لصفوف منتخب ألمانيا الأول بقرار من المدرب خواكيم لوف، وقد شارك اللاعب في مباراة المانشافت الودية الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين، ونجح اللاعب في تسجيل الهدف الدولي الأول رفقة منتخب ألمانيا.