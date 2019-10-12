رياضة | الحب على مضارب الإسكواش.. زفاف منتظر لـ"علي فرج ونور الطيب" ببطولة أميركا مجدداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحب على مضارب الإسكواش.. زفاف منتظر لـ"علي فرج ونور الطيب" ببطولة أميركا مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أغرّك مني أن حبك قاتلي،، وأنك مهما تأمري القلب يفعل"، علي لحن هذا البيت، يبدوا أن روايته مشابه، لما فعلاه نجم المنتخب الوطني للإسكواش علي فرج وزوجته نور الطيب، لاعبة نادي هيليوبلس والمنتخب الوطني للسيدات، في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش عام 2017، بتتويجهم باللقب آنذاك لأول مرة معاً.

بدأت القصة على أرض جامعة دركسل بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث توج على فرج ونور الطيب بلقبى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات أولى بطولات السلسلة العالمية لموسم 2018/2017 لتصبح المرة الأولى فى التاريخ التى ينجح فيها لاعب وزوجته من التتويج بلقب إحدى البطولات الكبرى فى عالم الاسكواش فى نفس الليلة.

المواجهة الأخيرة لنور الطيب في نسخة 2017

وصلت نور الطيب المصنفة العاشرة عالمياً في هذا الوقت، إلي النهائي الأول والأكبر لها في مسيرتها، بعد 14 مشاركة عالمية، لتضرب موعداً مع رنيم الوليلي في المواجهة الختامية للبطولة.

المباراة النهائية جاءت مثيرة فى أحداثها حيث استطاعت رنيم الوليلى التقدم بالشوط الأول 11-8 لترد نور الطيب وتفوز بالشوط الثانى 11-4 لتعاود رنيم التقدم بالشوط الثالث 11-5 قبل أن ترد نور وتفوز بالشوطين الرابع والخامس 11-7 و11-5 لتحسم المباراة لصالحها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين وتحقق أكبر لقب فى مسيرتها الحترافية حتى الآن وتصبح أول لاعبة مصرية تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة. المواجهة الأخيرة لعلي فرج بـنسخة 2017



فى المباراة النهائية لمنافسات الرجال, التقى على فرج المصنف الخامس عالميا آنذاك والذى يصل لنهائى إحدى بطولات السلسلة العالمية للمرة الأولى فى تاريخه بمحمد الشوربجى حامل اللقب والمصنف الثالث عالميافي هذا الوقت، حيث استطاع على فرج أن يتوج أداؤه الرائع طوال مشوار البطولة بالفوز على محمد الشوربجى بثلاثة أشواط دون رد 12-10, 11-9, 11-8 محققا أكبر لقب فى بطولة مسيرته الاحترافية ويحرم محمد الشوربجى من الحصول على لقب البطولة للمرة الثالثة فى تاريخه ويصبح على فرج خامس لاعب مصرى يتوج بلقب البطولة بعد كل من عمرو شبانة 2009 و2011, وائل هندى 2010, رامى عاشور 2012 ومحمد الشوربجى 2014 و2016.



تكرار سيناريو 2017 مع علي فرج

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