شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أسطورة الأهلي السابق: أرفض مقارنتي بمحمد صلاح والان مع التفاصيل

رفض محمد أبو تريكة، لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المقارنة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وخلال لقاء تلفزيوني، قال أبو تريكة (المتواجد في الأردن للمشاركة في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي): "صلاح لا يقارن بأحد، لأنه صنع تاريخا كبيرا، من الصعب الوصول إليه، لأنه تجاوز الحدود المحلية والعربية، وماركة عالمية وهرما متحركا، وأمامه عدة سنوات لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وعن مشواره الكروي قال: "أنا راض عما قدمت، عدم لعب كأس العالم كان نقطة أحزن عليها حتى الآن".



وعبر عن حبه للأهلي، النادي الذي حاز كل الألقاب برفقته، فقال: "قلبي أبيض ولا أكن ضغينة لأحد، ولكنني أشجع الأهلي وليس الزمالك".

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