الامارات | ثلاثية معروف وكايو تبقي "النصر" في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية معروف وكايو تبقي "النصر" في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حقق فريق العين فوزاً مهماً في كأس الخليج العربي لكرة القدم على ضيفه فريق النصر 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

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ورفع "الزعيم" رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مع شباب الأهلي الذي يواجه الظفرة غدٍ، بينما تجمدت نقاط "العميد" عن 4.

وافتتح جمال معروف الأهداف في الدقيقة 13، بينما عزز زميله البرازيلي، كايو كانيدو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يعود معروف ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 35.

وسجل البرازيلي دا سيلفا هدف النصر الوحيد في الدقيقة 86.

وكان "العميد" خاض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد اشهار الحكم البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي جلوبير..