شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقارير عن لاعبي الأهلي المشاركين في منتخب مصر والأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جهازه المعاون بإعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدي فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات مع المنتخب الأول ،وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي للوقوف على حالتهم البدنية والفنية بشكل مستمر.

ويتواجد ستة لاعبين من الاهلي مع المنتخب الأول في المعسكر الحالي الذى يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية أمام بتسوانا الأثنين المقبل إستعداداً لخوض تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لتصفيات أفريقيا تحت 23 عاماً التى ستقام بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وطلب فايلر تقريراً من مساعديه عن اللاعبين العشرة خلال فترة توقف الدوري الحالية التى يستعد خلالها الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.