شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقارير عن لاعبي الأهلي المشاركين في منتخب مصر والأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب فايلر تقريراً من مساعديه عن اللاعبين العشرة خلال فترة توقف الدوري الحالية التى يستعد خلالها الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.
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