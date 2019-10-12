شكرا لقرائتكم ميودراج يطالب مسئولى الاسماعيلي بحسم ملف المهاجم الافريقى فى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، مسئولى ناديه بسرعة حسم ملف المهاجم الافريقى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إيجاد حل نهائى لأزمة الخط الهجومى للدراويش والتى ظهرت بوضوح فى مباريات الفريق الاصفر الأخيرة .

وكان الاسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع أكثر من مهاجم أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنها لم تكلل بالنجاح لذا يرغب ميودراج فى الضغط على مسئولى ناديه من أجل إنجاز هذا الملف فى الشتاء قبل الدخول فى معمعة مباريات الدور الثانى للدوري الممتاز والادوار القادمة من البطولة العربية .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء

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وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.