شكرا لقرائتكم ميودراج يطالب مسئولى الاسماعيلي بحسم ملف المهاجم الافريقى فى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء
وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يطالب مسئولى الاسماعيلي بحسم ملف المهاجم الافريقى فى الانتقالات الشتوية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.