وليد صلاح يعتذر لمرتضى منصور على الهواء بسبب ’’الخطيب‘‘

كتب: ضياء السقا
اعتذر وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إشادته بمحمود الخطيب، رئيس الأهلي.
وكان عبد اللطيف قد أشاد منذ أيام برئيس الأهلي، قائلا: "الكابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة"، وهو ما أثار غضب مرتضى منصور.
وقال وليد، في برنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية الحدث: "أنا بتأسف للمستشار مرتضى عن كلمتى اللى قولتها فى الحلقة السابقة عن الخطيب، وأنا رحت له المكتب بتاعه وأتأسفتله وبتأسفله على الهوا تاني وبقوله أرجوك متزعلش مني أنا آسف".
وأضاف: "مجلة الأهلي وقناته مبيتكلموش حلو عن رئيس الزمالك، وبالتالي مينفعش أتكلم عن الخطيب بشكل جيد !".
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