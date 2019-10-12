منتخب مصر يخوض مرانه الأول اليوم ببرج العرب استعدادا لودية بتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أولى تدريباته اليوم بالإسكندرية على ملعب برج العرب بعد وصول الفريق مساء أمس لمواجهة بتسوانا ببرج العرب بعد نقل اللقاء من استاد القاهرة من أجل ضمان حضور الجماهير بأعداد كبيرة بناء على طلب مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
وحرص حسام البدري على الاجتماع باللاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق أقصى جهد خلال الفترة المقبلة خاصة أن المعسكر المغلق المقبل سيكون قوامه من العناصر الموجودة حالياً لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية و الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 إلى جانب اجتماعه بالوجوه الجديدة لتحفيزهم واستغلال الفرصة الحالية بالتواجد وإثبات أنفسهم والانضمام مجدداً للمنتخب.
كما سيتم طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا اليوم بأسعار رمزية من أجل ضمان حضور الجماهير بأعداد كبيرة بإعتبار أن اللقاء ودي وأمام فريق ضعيف.
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