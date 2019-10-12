شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُبعد طاهر محمد عن ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على إراحة بعض اللاعبين فى الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا غداً على رأسهم طاهر طاهر لعدم إكتمال شفائه من الإصابة حيث مازال يخضع لبرنامج تأهيلى مع المنتخب، وأيضا منح الفرصة لتثبت التشكيل الذى سيلعب به بطولة أمم أفريقيا خاصة أن تجربة جنوب أفريقيا قد تكون الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق البطولة المؤهلة للأولمبياد فى 8 نوفمبر .

ويضم معسكر المنتخب الأولمبي 28 لاعبا هم : عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الجهات الأمنية إقامة ودية منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد الإسماعيلية بعد قرار الجهات الأمنية بلعب الوديتين باستاد الإسماعيلية ، وجاء هذا لقرار بعد طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقى غريب خوض الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة من أجل إعتياد اللاعبين على أرضية الملعب خاصة أن استاد القاهرة سيستضيف مباريات المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.