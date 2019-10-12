شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى خالص.. الشوربجي يواجه على فرج فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، تأشيرة التأهل الأخيرة إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.

وفاز الشوربجي حامل لقب النسخة الماضية، في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، بثلاثة أشواط مظيفة في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-3 .

بهذا الفوز يواجه محمد الشوربجي مواطنه المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في المباراة النهائية ليشهد هذا الدور قمة مصرية من نوع خاص، خاصة وأن الشوربجي كان قد قلص الفارق في صراع الصدارة مع علي فرج إلى 341 نقطة بعد تتويج الشوربجي ببطولتي الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجاري وكانت بطولة الصين على حساب علي فرج.

Advertisements

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.