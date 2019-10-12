رياضة | نجم الزمالك الأسبق: رحيل جروس كارثة.. وخالد جلال تعرض للظلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك الأسبق: رحيل جروس كارثة.. وخالد جلال تعرض للظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد رمزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن رحيل جروس عن تدريب الأبيض كان قرار غير موفق، تمماً وخطأ جملة وتفصيلاً.

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وأعلن "رمزي" خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ضد رحيل جروس، كان متبقي أربعة مباريات فقط".

وواصل نجم الزمالك الأسبق: "جروس كان متصدرًا الدوري مع الزمالك وحاصل على لقب الكونفدرالية ويسير بشكل جيد في الكأس، فلماذا رحل ؟".

وإختتم رمزي تصريحاته معلقاً علي تولي خالد جلال مسؤولية الأبيض: "خالد جلال أ]ضًا تعرض للظلم بعد رحيل جروس، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وضغط كبير عليه".