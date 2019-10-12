رياضة | الهدف الـ700.. رونالدو يبحث عن المجد رفقة البرتغال أمام أوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهدف الـ700.. رونالدو يبحث عن المجد رفقة البرتغال أمام أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على بعد خطوة واحدة من الهدف 700 بمسيرته الكروية، وهذا عقب تسجيله الهدف رقم 699 اليوم أمام لوكسمبورج في إطار تصفيات يورو 2020 .

وسجل نجم يوفنتوس الإيطالي، صاحب الـ34 عاما الهدف رقم 699 بمباراة البرتغال التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، والتي انتهت بفوز رفقاء الدون 3-0.

وبات رونالدو قاب قوسين أو أدني من تسجيل الهدف الـ700 بقميص البرتغال، حينما يلاقي منتخب بلاده المنتخب الأوكرواني يوم الإثنين المقبل على ملعب أولمبيسكي.

وفي نفس السياق، أصبح كرستيانو رونالدو علي بعد 15 هدف فقط من تحطيم رقم النجم الإيراني المعتزل علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد (109)، حيث رفع رونالدو رصيده بهدفه في لوكسمبورج للهدف 94.