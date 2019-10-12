رياضة | شريف إكرامي : لن أذهب إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي : لن أذهب إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي، أنه لن ينتقل إلى أي فريق آخر إلى بموافقة المارد الأحمر على انتقاله، رغم جلوسه علي دكة بدلاء الفريق معظم مواجهات الموسم الماضي.

وشدد إكرامي على أنه أحد أقدم اللاعبين في الفريق، وعلاقته بالجماهير ومجلس الإدارة مميزة ومستقرة، ومادام العلاقة مستقرة هو متواجد داخل جدران الأهلي.

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وأوضح "إكرامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" عبر شاشة "mbc مصر"، تابعها الخليج 365 الرياضي، أنه جلس لمدة موسم ونصف على مقاعد البدلاء ولم يثير أي مشاكل ولم يطلب الرحيل حباً في النادي الأهلي وجماهيره، واحتراما لعلاقته المميزة مع الفريق، متابعا: "إن لاعيب يقعد دكة بعد 9 مواسم أساسي مش حاجة سهلة على أي حد يا جماعة برده".

وعلق إكرامي علي أنباء انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك : "سؤال غريب جدا، لا لا في ناس اتحكم عليها مينفعش تلعب في الفريق المنافس، على سبيل المثال حازم إمام مينفعش كان ينتقل للأهلي لأنه ابن من أبناء الزمالك، نفس الكلام شريف إكرامي معتقدش في يوم من الأيام ألعب في الزمالك".

وإختتم إكرامي تصريحاته، أن علاقته بالنادي الأهلي ليس فقط مجرد عقد وإنما هو واحد من أبناء الفريق، والذي قضى عمره داخل جدران النادي، مشددا على أنه لن يرحل لأي فريق آخر إلا بموافقة مجلس الإدارة والجهاز الفني.