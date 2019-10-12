شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمي الأهلي المصري يوضح حقيقة انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل

كشف شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المصري، عن موقفه من الانتقال للزمالك فى الفترة القادمة بعد ملازمته لدكة البدلاء لأكثر من موسم ونصف.

وقال إكرامى فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب والمذاع على قناة إم بي سي مصر :" لن أضع الأهلى فى كفة مع نادى أخر وليس من الممكن أن انتقل للزمالك فى يوم من الأيام".

تابع إكرامى :" فى لاعيبة اتحكم عليها ما تروحش للمنافس على سبيل المثال حازم إمام تربى فى نادى الزمالك ومولود فيه ما ينفعش يروح الأهلى".

ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.