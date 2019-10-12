شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمي الأهلي المصري يوضح حقيقة انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل
كشف شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المصري، عن موقفه من الانتقال للزمالك فى الفترة القادمة بعد ملازمته لدكة البدلاء لأكثر من موسم ونصف.
وقال إكرامى فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب والمذاع على قناة إم بي سي مصر :" لن أضع الأهلى فى كفة مع نادى أخر وليس من الممكن أن انتقل للزمالك فى يوم من الأيام".
تابع إكرامى :" فى لاعيبة اتحكم عليها ما تروحش للمنافس على سبيل المثال حازم إمام تربى فى نادى الزمالك ومولود فيه ما ينفعش يروح الأهلى".
ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس مرمي الأهلي المصري يوضح حقيقة انتقاله للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.