شكرا لقرائتكم شوقي غريب يستبعد عدد من لاعبي المنتخب الأولمبى فى الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم معسكر المنتخب الأولمبي 28 لاعبا هم : عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.
وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الجهات الأمنية إقامة ودية منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد الإسماعيلية بعد قرار الجهات الأمنية بلعب الوديتين باستاد الإسماعيلية ، وجاء هذا لقرار بعد طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقى غريب خوض الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة من أجل إعتياد اللاعبين على أرضية الملعب خاصة أن استاد القاهرة سيستضيف مباريات المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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