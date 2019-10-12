ارتياح في الاسماعيلي لتألق همام طارق خلال مشاركاته مع الفريق...

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جدة - عمرو شويل سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج بعد التألق الذى ظهر عليه العراقى همام طارق لاعب الفريق مع منتخب بلاده . وحقق منتخب العراق لكرة القدم الفوز على حساب منافسه هونج كونج بنتيجة في اللقاء الذي جمعهم مساء الخميس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. وتستضيف قطر منافسات كأس العالم عام 2022، في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022. وتواجه المنتخبان مساء الخميس على أرضية ملعب استاد البصرة الرياضي في العراق. Advertisements واحرز مهند علي هدف المباراة الأول في الدقيقة 38، ثم سجل علي عدنان الثاني من ضربة جزاء بالدقيقة 79 من عمر المباراة. وقد شارك همام طارق قائد أسود الرافدين ولاعب الدراويش بصفة أساسية فى مركز الجناح. وبهذه النتيجة وصل منتخب العراق للنقطة الرابعة بالمركز الثاني من ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، بينما تجمد رصيد هونج كونج عند نقطة وحيدة.

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