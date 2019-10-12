شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يختتم استعداداته لكأس العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت، منتخب مصر العسكرى الاستعداد لبطولة كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى .

ومن المقرر أن تبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين غداً الاحد فى تمام الحادية عشرة والنصف مساءاً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى على إراحة اللاعبين لمدة عدة ساعات فقط ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الاربعاء المقبل .

وأعلن فارياس قائمة الفريق الذى سوف يشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من :

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

Advertisements

السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم

يسرى عرفان مدير إدارى

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

محمد عبد الرحمن طبيب

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم