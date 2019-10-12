شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر فايلر فى الدفع بـ"محمد محمود و سعد سمير " أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، الدفع بمحمد محمود أو سعد سمير في مباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري.

ويشارك سعد سمير ومحمد محمود فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها الثنائى فقد تعرض سعد لإصابة فى الركبة فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.

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ورغم أن الثنائي شارك في التدريبات الأخيرة وأن فايلر ينوي الدفع بهما في ودية الإعلاميين الاثنين المقبل، إلا أنه من الصعب جداً مشاركة أحدهما في مباراة القمة المرتقبة.

ويرى المدرب السويسري أنه ليس من المنطقي أن يعود سعد ومحمد محمود من فترة غياب طويلة عن الملاعب للاصابة ويُشارك في مباراة قوية كالقمة التى تحتاج لاعبين جاهزين تماماً ولديهم حساسية المباريات.