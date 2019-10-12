اقترب اتحاد الكرة، من إتمام التعاقد بشكل رسمي مع شركة اسبانية لتجبيق تقنية الفيديو بنظام الإيجار لمدة موسم. وتعد هذه الشركة صاحبة العرض الأفضل وهو عبارة عن تطبيق التقنية في 360 مباراة مقابل مليون يورو. يورو. ويزيد من أسهم هذه الشركة وجود مكتب لها في مصر مما يسهل من إنهاء الإجراءات وكذلك التواصل معها حال حدوث أي أزمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقترب من التعاقد مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.