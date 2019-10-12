تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، اقامة تدريب للحكام على تقنية الفيديو خلال نوفمبر المقبل.
يرى مسؤولو اللجنة ان هذا هو التوقيت الانسب لتدريب الحكام على التقنية نظرا لان الدوري سيتوقف هذه الفترة لاقامة بطولةأفريقيا تحا 23 والمؤهلة للأوليمبياد.
ويفضل مسؤولو اللجنة تدريب الحكام على التقنية لاستغلال عامل الوقت انتظارا لانهاء اجراءات الحصول على الموافقة لتطبيق التقنية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تدرس بدء التدريب على تقنية الفيديو في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.