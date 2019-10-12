لجنة الحكام تدرس بدء التدريب على تقنية الفيديو في نوفمبر

تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، اقامة تدريب للحكام على تقنية الفيديو خلال نوفمبر المقبل.

يرى مسؤولو اللجنة ان هذا هو التوقيت الانسب لتدريب الحكام على التقنية نظرا لان الدوري سيتوقف هذه الفترة لاقامة بطولة

أفريقيا تحا 23 والمؤهلة للأوليمبياد.

ويفضل مسؤولو اللجنة تدريب الحكام على التقنية لاستغلال عامل الوقت انتظارا لانهاء اجراءات الحصول على الموافقة لتطبيق التقنية في مصر.