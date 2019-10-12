اتحاد الكرة يرفض إقامة مباراتين في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

رفض مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراتين من بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 في يوم الافتتاح المقرر له 8 نوفمبر.
وطلب مسؤولو الجبلاية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" الكاف "، الاكتفاء بمباراة واحدة، خاصة ان اقامة مباراتين، الأولى فيهما تقام الخامسة مساءً، ستكون غير ملائمة لان الوقت مبكر بجانب وجود استعدادات معينة لاستقبال الجماهير وحضور بعض الشخصيات والقيادات في الدولة ومن ثم فمن الأفضل الاكتفاء بمواجهة المنتخب الأوليمبي ومالي.
ووافق الكاف على طلب مسؤولي اتحاد الكرة وتقرر الاكتفاء بمباراة المنتخب الأليمبي مع مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في الثامنة مساءً.
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