اتحاد الكرة يشكل لجنة برئاسة الغندور لتولي إدارة تقنية الفيديو

استقر مسؤولو اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة برئاسة جمال الغندور، لإدارة تقنبة الفيديو في البطولات المحلية داخل مصر الفترة الحالية. داخل مصر الفترة الحالية. ومن المنتظر أن تضم اللجنة بعض خبراء التحكيم ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة بصفته المسؤول عن التواصل مع الشركات المتخصصة في تطبيق التقنية، بجانب مسؤول من الإدارة المالية. التحكيم ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة بصفته المسؤول عن التواصل مع الشركات المتخصصة في تطبيق التقنية، بجانب مسؤول من الإدارة المالية.

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