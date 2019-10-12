رياضة | صراع إنجليزي إيطالي على نجم برشلونة في يناير المقبل

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام أربعة أندية بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة والتوقيع معه في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن أندية إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وتوتنهام ومانشستر يونايتد البريطانيين من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع راكيتيتش وقد يعمد أحدها إلى القيام بخطوة ما في هذا الاتجاه في الميركاتو الشتوي المقبل.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش مرشح للإنضمام إلى إنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد غير أنه يظل بعيدا عن الحديث بشأن توتنهام على الرغم من تأكيد أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من أحد المُعجبين بمقومات نجم إشبيليه السابق.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن القيمة التسويقية لراكيتيتش تبلغ 35 مليون يورو والتي انخفضت عن القيمة الخاصة في نهاية الموسم الماضي، حيث وصل إلى 40 مليونا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الانخفاض في تقييم سعر راكيتيتش على الصعيد المالي سببه الآتي :- الأول هو أن راكيتيتش بدأ يتقدم بالفعل في العمر، حيث أنه يبلغ من الآن 31 عاما. والسبب الثاني هو أنه نادرا ما يشارك بشكل أساسي مع برشلونة في الموسم الجديد.

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وعلق راكيتيتش مؤخرًا على وضعه الحالي في برشلونة مؤكدًا عدم شعوره بالسعادة. وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية : "أنا لا أعرف ما الذي سيحدث الآن، الأمر صعب لأنني أرغب في اللعب ولا أكون فقط جزءً من الفريق، أنا سأقوم بفعل كل شيء ممكن من أجل تغيير الوضع، لديَ عامان متبقيان في عقدي ولا يوجد مكان للعب أفضل من برشلونة".



واختتم راكيتيتش تصريحاته قائلاً :"برشلونة هو النادي الأفضل في العالم لكنني في حاجة إلى اللعب وليس فقط السير حول المدينة والشاطئ".



وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.



وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

ما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.