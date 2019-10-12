رياضة | تصريح ناري من مرتضى منصور رداً على الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مرتضى منصور رداً على الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، على تصريحات نظيره في الأهلي الكابتن محمود الخطيب خلال الاحتفالية التي أقيمت لتسليم النادي الأهلي، درع الدوري الـ41 في تاريخه.

وقد صرح "الخطيب" خلال كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري التي أقيمت أول أمس الخميس: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم".

وتابع رئيس الأهلي: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات، لكننا لن نتدنى بمستوانا، وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها وأطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية".

ورد المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك على تصريحات الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، تابعها الخليج 365 الرياضي قائلًا: "انت يا خطيب مش هتتدنى لمستوايا أنا؟ دي القيامة قربت تقوم ولا إيه".

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وواصل مرتضي هجومه علي رئيس الأهلي: "أنا مش هرد عليك عشان انت عايز تولع بين الجمهورين يا خطيب، أنا بس بخلي جماهير الأهلي والزمالك تشوف بنفسها مين بيمد إيده بالسلام ومين عايز يولعها".

وأكمل مرتضي منصور : "أنا عملت هدنة عشان حفيدك وحفيدي، ومديت إيدي بالسلام، وخدت عهد على نفسي مش هاجي ناحيتك تاني، لكن إنت اللي عايز تولع الدنيا أهو".

وأوضح رئيس الزمالك : "لكني مش هسمح إنك تضحك على جماهيرك، إنت قولت إنك مش هتسيب حقك من أي حد غلط فيك، خلاص لو إنت راجل إعمل بلاغ ضد تركي آل الشيخ اللي شتمكوا وقال عليكوا عصابة".

وأنهي منصور تصريحاته : "أنا بشكرك ياعم ومش هاجي ناحيتك خلاص، وبشكرك على اللي قولته في حقي بعد ما مديت إيدي بالسلام".