رياضة | ماذا قال نجوم الأهلي بعد حفل التتويج بدرع الدوري ال 41 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال نجوم الأهلي بعد حفل التتويج بدرع الدوري ال 41 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادتهم بالتتويج بدرع الدوري رقم 41 في تاريخ النادي بعد موسم طويل ، وأشادو بالحفل الذي أقيم للإحتفال بالبطولة.

أيمن أشرف : زوجتي تخشى مشاهدتي خوفا من الإصاباتكشف أيمن أشرف نجم الأهلي على هامش حفل تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين في تاريخه بأن زوجته لا تشاهده أثناء المباريات خوفاً عليه من الإصابات.



وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " أبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب الذين بذلوا جهد كبير في الموسم الماضي وأبارك للاعبين والجمهور الذين نسعى لاسعادهم".



واختتم أشرف تصريحاته قائلاً :"زوجتي احتفلت معي بالفوز بالدوري مرتين وانا احتفلت به قبل زواجي منها مرتين أيضا وزوجتي تخشى مشاهدتي خوفا من إصابتي ومن الممكن أن تصاب بالاغماء لو شاهدت إصابتي ". واختتم أشرف تصريحاته قائلاً :"زوجتي احتفلت معي بالفوز بالدوري مرتين وانا احتفلت به قبل زواجي منها مرتين أيضا وزوجتي تخشى مشاهدتي خوفا من إصابتي ومن الممكن أن تصاب بالاغماء لو شاهدت إصابتي ". الشيخ : جمهور الأهلي رقم واحد وكنا نتمنى الاحتفال معه بالدوري

أكد أحمد الشيخ نجم الأهلي على هامش حفل تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين في تاريخه بأن جمهور النادي هو رقم واحد وأنه كان يتمنى الاحتفال معهم بالبطولة.



وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " على الرغم من كل الصعوبات والعوائق التي واجهناها إلا أننا تمكنا في النهاية من الفوز بالدوري".



واختتم الشيخ تصريحاته قائلاً : " جمهور الأهلي دائمًا رقم واحد وكنا نتمنى أن يحتفلوا معنا بالتتويج بالدوري لأنهم دائما يقفون خلفنا ونتمنى إسعادهم في الموسم الحالي". واختتم الشيخ تصريحاته قائلاً : " جمهور الأهلي دائمًا رقم واحد وكنا نتمنى أن يحتفلوا معنا بالتتويج بالدوري لأنهم دائما يقفون خلفنا ونتمنى إسعادهم في الموسم الحالي". جيرالدو : الفرصة للعب والمشاركة قادمة والفوز هو الأهم لي

شدد جيرالدو دا كوستا نجم الأهلي على هامش حفل تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين في تاريخه على أن الفرصة للعب والمشاركة قادمة وأن الفوز هو الأهم بالنسبة له.



وقال جيرالدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " اود القول لجمهور الأهلي أن دعمكم مهم جدا للنادي وهو ما يمنحنا التفوق ومن المهم العمل على المدى الطويل وتحقيق الانتصارات".

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واختتم جيرالدو تصريحاته قائلاً : " الفرصة للعب والمشاركة قادمة والفوز هو الأهم لي في الموسم الأول كذلك في الموسم الثاني يظل الأهم الاستمرارية في الفوز". واختتم جيرالدو تصريحاته قائلاً : " الفرصة للعب والمشاركة قادمة والفوز هو الأهم لي في الموسم الأول كذلك في الموسم الثاني يظل الأهم الاستمرارية في الفوز". حمودي : هذه هي البطولة الأغلى في تاريخ النادي

صرح أحمد حمودي نجم الأهلي السابق على هامش حفل تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين في تاريخه بأنها البطولة الأغلى في تاريخ النادي.



وقال حمودي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " هذه سمات النادي الأهلي دائمًا يحترمون اللاعبين السابقين والدوري الموسم الماضي كان صعبا للغاية لأن الفارق بيننا وبين الزمالك كان كبير ولكن معدن لاعبي الأهلي ظهر وتبين أنهم على قدر المسئولية واعتقد أنها البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي". وقال حمودي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " هذه سمات النادي الأهلي دائمًا يحترمون اللاعبين السابقين والدوري الموسم الماضي كان صعبا للغاية لأن الفارق بيننا وبين الزمالك كان كبير ولكن معدن لاعبي الأهلي ظهر وتبين أنهم على قدر المسئولية واعتقد أنها البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي". إكرامي يوجه رسالة لنجل شوبير ويعلق على رحيله من الأهلي

طالب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الجميع بالتعامل مع مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير وحارس الأهلي السابق على أنه مصطفى فقط وطالبه بإثبات نفسه، كما أكد أن رحيله عن الأهلي ليس بيده.



وقال إكرامي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " محمد الشناوي وبسام وعواد هم الأفضل على الساحة في الفترة الحالية وطالما متواجد في الملعب فاسعى للمشاركة مرة أخرى وهذه رسالة للاعبين من أجل الاجتهاد وعدم افتعال المشاكل من أجل المشاركة".



وأضاف :"طالما علاقتي بالأهلي مستقرة فأنا مستمر معه ورحيلي عنه ليس بيدي وليس من المنطقي أن العب للزمالك وهذا ينطبق على حازم إمام نجم الزمالك السابق والانتماء لم يعد متواجدا".

وتابع :"عندما وصلني عرض من الجونة استاذنت من الأهلي ووافقوا وذلك فور عودتي من هولندا لأن مانويل جوزيه وقتها رفض ضمي ولكنت تمكنت من العودة إلى بيتي مرة أخرى ".



وأردف قائلا :" موقف مارتن يول من استبعادي عن حراسة الأهلي كان غريبا ومارتن لاسارتي كان لأسباب فنية".



واختتم إكرامي تصريحاته قائلاً :" مصطفى شوبير أخي الأصغر واخشى عليه من الظلم بسبب والده لأني مررت بنفس التجربة ولكني تمكنت من إثبات نفسي بنجاح".