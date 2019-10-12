رياضة | اليوم.. إسبانيا تبحث عن التأهل ليورو2020 من بوابة النرويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إسبانيا تبحث عن التأهل ليورو2020 من بوابة النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزل المنتخب الإسبانى الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على نظيره النرويجى فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "وليفال ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة السادسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويحتل الماتدور الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 إنتصارات متتالية، بينما يحتل منتخب النرويج المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وفي حالة الفوز اليوم علي النرويج فقد يصل مبكراً منتخب إسبانيا إلي بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020" النرويج، وتعثر منتخب رومانيا الذي يلتقي مع منتخب جزر فاروه، حيث يمتلك المنتخب الروماني 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة.

وفي نفس السياق، يترقب سيرجيو راموس مدافع منتخب اسبانيا، المواجهة التي تضعه على موعد مع التاريخ حال مشاركته أمام النرويج، حيث سيتربع على عرش قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب إسبانيا، متخطياً كاسياس.

ويسجل راموس الظهور رقم 168 مع منتخب اسبانيا ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم حارس ريال مدريد الأسبق وبورتو البرتغالي الحالي، ايكر كاسياس، ليصبح أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع "الماتادور" على مدار التاريخ.

ويتواجد راموس أيضاً ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف مع منتخب اسبانيا برصيد 21 هدفا، ويفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

وتوج سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع منتخب اسبانيا بلقبي كأس أمم أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

فيما استقبل لاعبو المنتخب الاسباني الجماهير قبل اقامة التدريب الختامي للفريق أمس. Advertisements ووصل منتخب إسبانيا إلى العاصمة النرويجية أوسلو في وقت سابق، واستقبل أفراد منتخب الماتادور استقبالا حافلا لدى وصولهم لفندق الإقامة.

ابينما كان إستدعى روبرت مورينو مدرب إسبانيا الوجوه الجديدة سيرجيو ريغيلون وباو توريس وجيرار مورينو لأول مرة استعدادًا لمواجهة النرويج والسويد خارج أرضها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020. ولم يتمكن مورينو من ضم أنسو فاتي لاعب برشلونة البالغ عمره 16 عامًا بعد أن تكهنت وسائل إعلام محلية بأنه قريب من خوض أول مباراة دولية بعد منحه الجنسية الإسبانية الشهر الماضي. وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا أمس الجمعة إنه لم يتسلم أوراق التصاريح الخاصة بالمشاركة الدولية للمهاجم الصاعد.