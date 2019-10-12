رياضة | مرتضي منصور: المراهقين في الجبلاية وراء أزمة استاد جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: المراهقين في الجبلاية وراء أزمة استاد جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، عن توصله إلى اتفاق نهائي مع الجهات الأمنية، على إقامة مباراة الأبيض وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة أو بتروسبورت.

وقد أعلن رئيس الزمالك أمس رفضه خوض لقاء جينيراسيون على ملعب السلام، وهو الملعب الذي اختارته الجهات الأمنية لخوض اللقاء.

وأوضح المستشار مرتضي منصور، أن ملعب السلام استبعد من خيارات ملاعب إقامة المباراة، مع الاتفاق على خوض اللقاء على أحد ملعبي القاهرة أو بتروسبورت.

وتابع منصور : "تحدثت مع الجهات الأمنية وأوضحت لهم الموقف، لنتفق على خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت أو القاهرة، ولن يخرج اللقاء عن أحد الملعبين".

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وواصل رئيس الزمالك : "نحاول أن نصل بعدد الجماهير الحاضرة إلى 10 آلاف أو 15 ألفا إذا كانت المباراة في بتروسبورت، لكني أتمنى لعب اللقاء على ملعب القاهرة بعدد أكبر من الجماهير".

وأكمل مرتضي أن اتحاد الكرة هو من أحدث الأزمة في البداية، بإرساله ستاد السلام ضمن خيارات الزمالك للمباراة رغم عدم رغبة النادي في اللعب عليه.

وشدد رئيس القلعة البيضاء : "بعض المراهقين في اتحاد الكرة هم من أحدثوا الأزمة، اخترت ستاد القاهرة ثم بتروسبورت لخوض اللقاء على أحد الملعبين، وخاطبت الاتحاد المصري بجواب رسمي حيال ذلك".

وأنهي رئيس مجلس إدارة الزمالك تصريحاته: "اتحاد الكرة قام بإرسال ستاد السلام ضمن الخيارات من نفسه، ليصل إلى الأمن أن الزمالك يضع ستاد السلام ضمن خياراته ما جعلهم يستقروا على خوض اللقاء عليه، قبل أن نوضح لهم الصورة ونستقر على ملعبي بتروسبورت والقاهرة".