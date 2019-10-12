رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى كهربا ويفجر مفاجأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى كهربا ويفجر مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ليس من حقه الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من الأساس، وانه بصدد مفاجآة للاعب وللنادي الأهلي خلال الساعات القادمة.

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية :” جميع الأنباء المتداولة عن توقيع كهربا للاهلي كاذبة، واللاعب ليس من حقه الرحيل عن الزمالك ". Advertisements

وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه من ما حدث من محمود كهربا والرحيل عن نادي الزمالك بذلك الشكل، والهروب من النادي وعمل أكثر من حيله للعب في صفوف النادي الأهلي.

وإقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من الإنضمام للنادي الأهلي، ليقترب أن يكون اول صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.