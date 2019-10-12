رياضة | مباراة السوبر سلاح ميتشو أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة السوبر سلاح ميتشو أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي المدير الفنى للزمالك الصربى ميتشو ، لتفادي أخطاء الأبيض، خلال مباراة فريقه الماضية أمام الأهلى فى مسابقة السوبر المحلى.

وقام ميتشو بإعادة مشاهدة مواجهة المارد الأحمر فى السوبر والتى انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3-2 من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على نقاط القوة التى اعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب ميتشو في الرد علي فايلر في المواجهة المرتقبه، عقب هزيمته في السوبر، وتقديم مواجهة ملحمية أمام الاهلي لإستعادة نغمة الغنتصارات في الدوري المحلي.