شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب السيدات..نوران جوهر تتأهل لمواجهة نور الطيب في نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلا أكتوبر الجاري.

وفازت نوران على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4 .

وتواجه نوران، مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا في مباراة الدور النهائي، وكانت الطيب قد تأهلت عقب تغلبها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة .2017.

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