شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على فرج وزوجته نور الطيب يتأهلان لنهائى بطولة أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزوجان المصريان علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش ونور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الجاري.

وفاز علي فرج على منافسه البيروفي دييجو إلياس في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-6, 11-8.

فيما تغلبت نور الطيب على مواطنتها رنيم الوليلي لاهبة وادي دجلة و المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بثلاثة أشواط نظيفة في مبارتة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-9, 11-5 .

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و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.