شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع الإنتاج والزمالك يواجه الإسماعيلي.. منافسات دوري 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة، أبرزها مباراة الزمالك والاسماعيلي التي تقام على استاد جامعة قناة السويس، ومواجهة الأهلي والانتاج التي يستضيفها مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر.

ويتصدر نادي إنبي جدول مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، وذلك بعدما حصد ناشئو الفريق البترولي 12 نقطة محققين العلامة الكاملة في أربع جولات أقيمت بهذه البطولة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل، أما المركز الثالث فجاء فيه نادي وادي دجلة برصيد تسع نقاط، وفي المركز الرابع جاء نادي الزمالك برصيد 7 نقاط.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على الجونة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على أسوان بعد انسحاب الأخير من المسابقة.

وجاءت باقي منافسات الجولة الخامسة كالتالي:

وادي دجلة x الجونة

إف سي مصر x طنطا

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بيراميدز x انبي

المقاولون العرب x حرس الحدود

مصر المقاصة x سموحة

أسوان x الاتحاد السكندري

طلائع الجيش x المصري