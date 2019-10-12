شكرا لقرائتكم خبر عن أليجرى يمنح مانشستر يونايتد مهلة أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن مانشستر يونايتد استقر على رحيل النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للشياطين الحمر، بعد النتائج السلبية والمستوى السيئ للغاية للفريق منذ بداية الموسم الجارى في منافسات الدورى الإنجليزى.

وقالت الصحيفة إن المدير الفنى النرويجى دخل في العديد من الأزمات مع لاعبى مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية بسبب انتقاده لهم وتصريحاته بعدم تركيز اللاعبين خلال الفترة الماضية، مما أشعل غضبهم مطالبين بضرورة رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالى ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى السابق لفريق يوفنتوس، منح إدارة مانشستر يونايتد، مهلة محددة للتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق ومطالبة جماهير الشياطين الحمر برحيل سولشاير عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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وقالت الصحيفة إن أليجرى سيوافق على تدريب مانشستر يونايتد، فقط إذا تم تعيينه في الأسابيع الثلاثة القادمة، ولا يدرب أليجرى حاليا أي ناد، وذلك بعد إقالته من تدريب يوفنتوس الإيطالى الموسم الماضى، بعد أن حقق مع النادى 5 ألقاب دورى، وقادهم مرتين لنهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق سولشاير انتصارين فقط من 8 مباريات في الدورى، مما وضعه في المركز الـ12 بالدورى، وأمام عاصفة كبيرة من الانتقادات إلى جانب أن إدارة اليونايتد بدأ صبرها ينفد مع النرويجى وتفكر بإقالته عقب انتهاء المواجهة المهمة والمرتقبة أمام ليفربول المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، خلال منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشددت الصحيفة على أنه يجب على إدارة اليونايتد التحرك سريعا إذا كانت تريد التعاقد مع أليجرى، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم وتجنب غضب جماهير الشياطين الحمر.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الدولى الدنماركى إريكسن، لاعب وسط فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة اليونايتد تسعى بقوة من أجل الحصول على خدمات إريكسن تحسبًا لرحيل الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في الميركاتو الشتوى.