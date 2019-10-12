شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يرفض التفريط فى فودين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن إدارة الفريق لن تفرط فى خدمات فيل فودين تحت أى ظروف، لافتًا إلى أنه لاعب لا يمكن المساس به حتى ولو كان المقابل المادى 500 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة مانشستر إيفنينج ستاندرد فإن جوارديولا قال إن فودين هو اللاعب الوحيد الذى لن يفرط فيه مانشستر سيتى.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن جوارديولا فى كتابه الجديد حيث يقول: «إن فودين هو خليفة ديفيد سيلفا الذى سيرحل عن النادى بنهاية الموسم الحالى».

يضيف مدرب برشلونة الأسبق: «لم نجدد عقد فودين عن طريق الصدفة، إنه اللاعب الوحيد الذى لا يمكن بيعه تحت أى ظرف من الظروف حتى لو كان المقابل 500 مليون يورو».

ويتابع بيب: «عندما يرحل ديفيد سيلفا، نعرف من سيكون ساحرنا الجديد، فودين نشأ معنا، إنه واحد منا وسيكون لاعبًا رائعًا وأحد أفضل لاعبى الدورى الممتاز». جدير بالذكر أن فودين شارك هذا الموسم حتى الآن فى 4 مباريات فقط بمختلف البطولات.

وتحدث الإسبانى رودريجو هيرنانديز لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى عن دوره الجديد مع السيتزنز وتأثير مدربه بيب جوارديولا عليه.

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رودرى انضم إلى صفوف مانشستر سيتى مطلع الموسم الحالى قادمًا من أتلتيكو مدريد، وسرعان ما حجز مكانه فى التشكيل الأساسى للمدرب الإسبانى.

وخلال تصريحات لصحيفة El País الفرنسية قال رودرى: «يجب أن يمر اللاعب بالعديد من المراحل فى مشواره الكورى، فى جميع الفرق التى لعبت لها شعرت أنه كان المكان الذى يجب أن أتواجد فى صفوفه- فى ذلك الوقت- الآن أنا متواجد فى سيتى، أقدم دورا مختلفا تمامًا».

وأضاف: «لم يسبق لى أن لعبت مثل هذا الدور المهم فى هذا المركز فى أى فريق (مركز خط الوسط) إنه مختلف بالنسبة لى لكنه تحدٍ شخصى ومهنى».

ويعترف رودرى أن مدرب سيتى كان سببًا رئيسيًا وراء استعداده لتعلم المركز الجديد، وأصبح عضوًا رئيسيًا فى كتيبة سيتى. وتابع صاحب الـ23 عامًا: «علمنى جوارديولا الرغبة فى تعلم الجديد وفهم الخطة التى يقترحها، إلى جانب كيفية الانسجام سريعًا فى صفوف الفريق وتفهم عقلية الفوز».

وواصل: «فى الملعب، أنا اللاعب الذى عليه شغل دائرة منتصف الملعب، يتعلق الأمر بمعرفة كيفية التمركز، واختيار اللحظات جيدًا للتحرك، لأنه إذا اخترتها بشكل سيئ، فإنهم (المنافسون) سيواجهون الخط الخلفى للفريق مباشرة».

واستطرد: «إنه تدريب مهنى كلفنى قليلاً فى الأسابيع الأولى، وهذا منطقى قادم من دورى آخر وفريق آخر».

وأتم قائلًا: «لا أعرف ما إذا كنت أركض أكثر فى أتلتيكو أم الآن فى سيتى، لكن بعد نهاية المباريات أشعر أننى ميت».

جدير بالذكر أن رودرى شارك هذا الموسم بقميص السيتى فى 8 مباريات بالدورى الإنجليزى، و2 بدورى أبطال أوروبا.