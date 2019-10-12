شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمسكتم بالدبل؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عيسى الدوسري (الخبر)

طالب النجم السابق في المنتخب الوطني ونادي الاتفاق اللاعب سعدون حمود كافة الاتفاقيين بالوقوف مع ناديهم خلال الفترة المقبلة التي وصفها بالهامة والحرجة، مشددا على ضرورة فتح صفحة جديدة ونبذ الخلافات التي عصفت بالنادي كثيراً، ومشيراً إلى أن وضع الاتفاق لا يسر، ويجب على الجميع الوقوف مع الكيان. وتطرق حمود في حواره مع "الخليج 365" إلى العديد من الأمور داخل البيت الاتفاقي، وعن سر ابتعادهم كنجوم سابقين عن النادي، والعديد من النقاط من خلال الحوار التالي:

• في البداية نريد أن نعرف أين سعدون حمود عن الاتفاق؟

•• أنا موجود وأتابع أخبار الاتفاق أولا بأول بحكم أنني ابن النادي وله فضل كبير علي ولن أنسى أن نادي الاتفاق هو من أبرزني للجماهير الرياضية وجماهير الاتفاق بصفة خاصة، وتبقى له مكانه كبيرة في قلبي وأتمنى أن يكون في القمة دائما، ولكن مع الأسف وضعه مُحزن في هذه الأيام.

• في الوقت الحاضر ما هي علاقتك مع النادي تحديدا؟ وهل تحضر مباريات الفريق أو التدريبات؟

•• أقولها بكل صراحة هناك حساسية كبيرة من قبل إدارة النادي مع اللاعبين القدامى، ربما هناك أمور لا نعرفها وتسببت في توتر العلاقة بين إدارة النادي واللاعبين القدامى حتى أصبحت هناك فجوة كبيرة بينهم، أغلب اللاعبين القدامى يعرفون جيدا أنهم غير مرحب بهم في النادي وهذا مع الأسف واقع نعيشه، حتى في ظل وجود بعض الدعوات لنا لحضور مباريات الفريق أو التدريبات تبقى من باب المجاملة لا أكثر، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن نادي الاتفاق هو نادينا وسندعمه حتى دون دعوة متى ما سمحت لنا الظروف بذلك.

• من خلال متابعتك للشأن الاتفاقي.. كيف شاهدت نتائج الفريق خلال الجولات الماضية؟

•• في الحقيقة كنت أتوقع أن يظهر الاتفاق هذا الموسم بشكل مميز وبصورة مختلفة عن المواسم الماضية خصوصا أن الإدارة أصبحت تمتلك الخبرة اللازمة من خلال بقائها في سدة الرئاسة خلال السنوات الـ4 الماضية، ولكن مع الأسف ظل الوضع على ما هو عليه دون تحسن واضح، وبقيت أمور كثيرة دون تصحيح داخل النادي وفي منظومة العمل ككل وظللنا نشاهد طوال السنوات الماضية أسماء كثيرة تدخل وأخرى تخرج دون تغيير في الوضع العام، وفي الموسم الحالي خسارتنا 4 مباريات تعتبر مقياسا غير جيد في بداية الدوري.

• ما هي قراءتك الفنية لمباراة الاتفاق الأخيرة أمام الهلال؟

•• الاتفاق لم يقدم المستوى المطلوب في المباراة، وهذا أمر طبيعي بحكم أن الإدارة تعاقدت مع مدرب لا يعرف كيف يقرأ المباريات جيدا، إضافة إلى أن اللاعبين الأجانب لم يمثلوا أي إضافة حقيقية للفريق بل أصبحوا عالة عليه، ما أسفر عن خسارتنا بنتيجة كبيرة على الرغم من الغيابات في صفوف الفريق الهلالي، والحمد لله أن المباراة انتهت بـ4 أهداف في ظل تسيد الهلال كافة مجريات المباراة، ويجب على المدرب العطوي مراجعة حساباته جيدا حتى لا تتكرر مثل هذه النتائج السيئة.

• ما هو تقييمك لأداء المدرب الوطني خالد العطوي منذ استلامه لزمام الأمور الفنية في الاتفاق؟

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•• المدرب خالد العطوي رجل محترم وله باع طويل في مجال التدريب، ولكن أعتقد أن الإدارة الاتفاقية لم توفق بالتعاقد معه هذا الموسم، فالاتفاق بحاجة ماسة لمدرب كبير يستطيع قراءة المباريات وصُنع الفارق، وربما أن طريقة المدرب العطوي لا تصلح مع الاتفاق في الوقت الحالي، ولكن يبقى العطوي من خيرة المدربين الوطنيين، ومن كل قلبي أتمنى أن يوفق مع الاتفاق خلال المباريات القادمة.

• ما رأيك حول التعاقدات التي أبرمتها إدارة الاتفاق، وتحديدا اللاعبين الأجانب؟

•• للأسف اللاعبون الأجانب الذين تعاقدت معهم الإدارة لم يقدموا أي إضافة للفريق، وأنا أستغرب كيف تم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين وما هي المعايير التي تم من خلالها التعاقد معهم، المفترض أن يتم جلب لاعبين على مستوى عال يمثلون إضافة قوية للفريق الاتفاقي، ما نشاهده الآن لا يرضينا كاتفاقيين، ولدي سؤال مهم عن الشخص الذي جلب المهاجم سوليمان دوكار للفريق، أتمنى أن تكون لديه الشجاعة ويظهر ويعلن لجميع الاتفاقيين أنه هو من جلب هذا اللاعب، دائما ما نسمع أن هناك لجنة فنية تقوم باختيار اللاعبين سواء الأجانب أو المحليين أين هي هذه اللجنة؟ ومن هم أعضاؤها؟

• برأيك من يتحمل مسؤولية ما يحدث للاتفاق؟•• بكل تأكيد أعضاء الشرف هم سبب رئيسي في ما يحدث للنادي، خصوصا أن تدخلاتهم في عمل الإدارة تسبب العديد من المشاكل داخل النادي أو حتى على مستوى فريق كرة القدم، الكثير من الاتفاقيين كان لديهم أمل بإجراء انتخابات مطلع الموسم الحالي، إلا أنه بعد تدخل أعضاء الشرف تغير الوضع وتمت تزكية خالد الدبل، ولا أعرف ما هو السر في تمسكهم بالدبل على الرغم من أنه أعلن قبل نهاية الموسم الماضي رحيله عن النادي بعد 4 سنوات قضاها في الاتفاق، يبدو أن هناك أمرا لا نعلمه كاتفاقيين، ولكن مع الأسف أعضاء الشرف لم يستطيعوا لم شمل الاتفاقيين على قلب رجل واحد، بل ساهموا في الانشقاقات الجماهيرية التي أصبحت تؤثر وبشكل كبير على الكيان الاتفاقي، أتمنى من كل قلبي أن تتصافى النفوس من أجل الاتفاق ولا غير.

• أعلن الدكتور هلال الطويرقي انسحابه من منصبه في المجلس التنفيذي بعد خسارة الفريق من الهلال.. تعليقك؟

•• هلال الطويرقي اسم وتاريخ كبير في الاتفاق، ولا شك أن انسحابه من منصبه سوف يؤثر على النادي خصوصا أنه من أبرز الداعمين للفريق الاتفاقي خلال الفترة الماضية، كل ما أتمناه هو أن يخرج هلال الطويرقي ويوضح للشارع الاتفاقي أسباب انسحابه حتى يعرف الجميع ماذا يدار خلف الكواليس، خروج هلال في هذا الوقت سوف ينعكس سلبيا على الفريق والنادي ككل.

• ما الذي ينقص فريق الاتفاق حتى يستعيد تألقه؟

•• لا بد من دراسة جميع الأخطاء السابقة التي مرت على الفريق منذ بداية الموسم، واختيار عناصر مميزة تمتلك خبرة ورؤية من أبناء نادي الاتفاق تكون مهمتها العمل بجانب الإدارة في الوقت الحالي، الاتفاق لديه أسماء مميزة في جميع المجالات وباستطاعتها صنع الفارق متى ما لقيت الترحيب وحسن الاستقبال فجميع أبناء الدمام في خدمة ناديهم الاتفاق.

• رسالة تود توجيهها لجماهير الاتفاق؟

•• أتمنى من جميع الجماهير الاتفاقية وأبناء مدينة الدمام الوقوف مع النادي، ويجب عليهم أن يساندوا الفريق في جميع مبارياته أثناء الموسم الجاري من خلال الحضور للمباريات وتدريبات الفريق ودعم اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بكل تأكيد أن وضع الاتفاق لا يسر في الوقت الحاضر، ولكن يجب علينا الوقوف مع الكيان مهما كلف الأمر، وإن شاء الله تتعدل الأمور خلال الأيام القادمة.