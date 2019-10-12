شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف رسالة أمير القصيم للاعبي الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) «ارفعوا راية التوحيد، وثقتنا فيكم كبيرة بتشريف الوطن، ونريد الانتصار اليوم» بهذه الكلمات حفز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لاعبي المنتخب السعودي أثناء مصافحته لهم قبيل انطلاقة مواجهة المنتخب السعودي بنظيره السنغافوري مساء أمس على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله «ارفعوا راية التوحيد، وثقتنا فيكم كبيرة بتشريف الوطن، ونريد الانتصار اليوم» بهذه الكلمات حفز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لاعبي المنتخب السعودي أثناء مصافحته لهم قبيل انطلاقة مواجهة المنتخب السعودي بنظيره السنغافوري مساء أمس على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفق ما أكده نجوم منتخبنا الوطني لـ«الخليج 365»، إذ أسهمت تلك الكلمات في رفع الروح والحماس للصقور الخضر، وحرصهم على تشريف الوطن بالشكل الذي يليق بالكرة السعودية ، إذ جاء حضوره حرصاً منه لدعم نجوم الأخضر ورفع روحهم المعنوية، بهدف تقديم مستويات متميزة، والتتويج بالفوز، وهو ما تحقق على أرض الميدان بانتصار سعودي بثلاثية نظيفة. هذا ويأتي تواجد أمير منطقة القصيم تأكيدا لاهتمامه بدعم جميع الأنشطة والأحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، للإسهام بتسجيل نقلة إيجابية في مسيرة الوطن ومشاركة أنديته إقليمياً وعالمياً، وفي مقدمتها منتخبنا الوطني في البطولات الدولية، وأهمية رفع راية الوطن من خلالها في جميع المحافل الدولية بعد ما أصبحت الرياضة وسيلة تطوير وبناء علاقات وتقوية جسور محبة وسلام بين الشعوب. وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن دعم المنتخب السعودي في مثل هذه البطولات العالمية واجب وطني، وعلى الجميع التكاتف من أجل الوصول وتحقيق المزيد من البطولات، مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من تحفيز واستعدادات مبكرة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق منتخبنا لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية. هذا وحضر اللقاء مع أمير منطقة القصيم القنصل السنغافوري لدى المملكة رازيف الجانيد، ونائب قنصل سنغافورة لدى المملكة مالك أيوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعضو مجلس الاتحاد الدولي أحمد عيد، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، ومدير ملعب الملك عبدالله بمدينة بريدة خالد الحصان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.



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