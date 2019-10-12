منتخبا يصل «الأردن» ويتدرب في رام الله

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تصل بعثة المنتخب السعودي اليوم (السبت) إلى العاصمة الأردنية (عمان)، وستتوجه بعثة الأخضر إلى مقر السكن المخصص لهم، على أن تستقل بعثة منتخبنا الوطني حافلة من عمان إلى مدينة رام الله الفلسطينية لمدة ساعتين، وسيجري الصقور الخضر حصتين تدريبيتين على استاد فيصل الحسيني الدولي في رام الله، الذي سيحتضن المواجهة الثالثة للأخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. ويسعى المدرب الفرنسي رينارد لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، وسيعتمد مدرب منتخبنا الوطني رينارد النهج الفني والتشكيلة الأساسية في الحصتين التدريبيتين التي سيجريها على ملعب المباراة في رام الله. وكان المدرب رينارد حرص على خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سنغافورة لتمرين استرجاعي، فيما اكتفى بقية اللاعبين بأدء تمارين لياقية وفنية، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة أمس على استاد مدينة الملك عبدالله

تصل بعثة المنتخب السعودي اليوم (السبت) إلى العاصمة الأردنية (عمان)، وستتوجه بعثة الأخضر إلى مقر السكن المخصص لهم، على أن تستقل بعثة منتخبنا الوطني حافلة من عمان إلى مدينة رام الله الفلسطينية لمدة ساعتين، وسيجري الصقور الخضر حصتين تدريبيتين على استاد فيصل الحسيني الدولي في رام الله، الذي سيحتضن المواجهة الثالثة للأخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. ويسعى المدرب الفرنسي رينارد لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، وسيعتمد مدرب منتخبنا الوطني رينارد النهج الفني والتشكيلة الأساسية في الحصتين التدريبيتين التي سيجريها على ملعب المباراة في رام الله. وكان المدرب رينارد حرص على خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سنغافورة لتمرين استرجاعي، فيما اكتفى بقية اللاعبين بأدء تمارين لياقية وفنية، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، التي احتضنت المرحلة الأولى من إعداد الأخضر لمباراته أمام سنغافورة التي كسب نتيجتها بثلاثية نظيفة.

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