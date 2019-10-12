شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يلفت أنظار الجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

نجح اللاعب عبدالإله المالكي في تقديم نفسه بالصورة الفنية الرائعة في مباراة المنتخب السعودي أمام سنغافورة، التي جرت مساء أمس الأول، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، وأسهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأكد المالكي أن الفوز على منتخب سنغافورة جاء بتعاون الجميع من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وهدفنا مواصلة الانتصارات وحصد النقاط، مبينا أن التركيز منصب على مباراة فلسطين القادمة، التي نطمح من خلالها لتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة بإذن الله.