شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري يظهر أمام فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طمأن لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري الجماهير طمأن لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري الجماهير الرياضية على إصابته، مؤكدا أنه شعر بآلام عضلية بسيطة، من جراء الجهد الفني الكبير الذي بذله في مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السنغافوري مساء أمس الأول في استاد مدينة الملك الرياضية في بريدة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، مبينا أن تلك الإصابة لن تعيقه عن المشاركة مع الأخضر في مباراة فلسطين يوم الثلاثاء القادم في رام الله. وأكد باهبري أنه وزملاءه اللاعبين نجحوا في تحقيق الفوز على منتخب سنغافورة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة، وهدفنا مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والانفرد بالصدارة من خلال تحقيق الفوز على منتخب فلسطين في المباراة القادمة، وإسعاد الشارع الرياضي السعودي بإذن الله.



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