رينارد يعيد اكتشاف عسيري

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) أعاد مدرب المنتخب السعودي رينارد اكتشاف النجم عبدالفتاح عسيري بعد أن منحه الفرصة كاملة في المشاركة في لقاء سنغافورة الأخير وزرع ثقته في اللاعب، الذي عكس ذلك بتحقيقه جائزة أفضل لاعب في المباراة. وشهدت المواجهة أعاد مدرب المنتخب السعودي رينارد اكتشاف النجم عبدالفتاح عسيري بعد أن منحه الفرصة كاملة في المشاركة في لقاء سنغافورة الأخير وزرع ثقته في اللاعب، الذي عكس ذلك بتحقيقه جائزة أفضل لاعب في المباراة. وشهدت المواجهة السعودية - السنغافورية، التي انتهت بثلاثية خضراء، تألق النجم عبدالفتاح عسيري، حيث استطاع أن يهز الشباك السنغافورية مرتين وتسبب بركلة جزاء لمنتخبنا أضاعها عبدالله الحمدان، وكاد عسيري أن يضع بصمته التهديفية الثالثة بعد أن تجاوز الحارس السنغافوري بكل مهارة ولكن كرته مرت بجوار القائم. وساهم عسيري بشكل مباشر في إحراز المنتخب السعودي أول انتصار له في التصفيات المزدوجة بإحرازه للهدفين وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث لمس الكرة 83 مرة، ومرر 48 تمريرة (80%)، 3 التحامات ناجحة، سجل هدفين، وتسبب في ركلة جزاء، وصنع فرصتين محققتين، إضافة إلى 4 فرص للتسجيل.



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