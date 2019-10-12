شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.

ونجح 6 مصريين في حجز مقاعدهم بهذا الدور وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر.

و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

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وجاءت مواجهات المصريين في هذا الدور كالتالي:

علي فرج x دييجو إلياس

محمد الشوربجي x طارق مؤمن

رنيم الوليلي x نور الطيب

نوران جوهر x كاميل سيرم