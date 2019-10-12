شكرا لقرائتكم طارق يحيى : جوزيه كان "داهية" فى التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك إن البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق كان داهية فى التدريب.

أضاف يحيى خلال تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" المدرب الوحيد اللي كنت بدخل جوه دماغه هو مانويل جوزيه، كان مدرسة، أي مدرب تاني تشتغل على قدرات لاعيبة الأهلي".

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يملك الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني السابق نصيب الأسد فى اعتلاء الأهلى لجدول ترتيب أندية العالم على مستوى تحقيق البطولات.

مانويل جوزيه حقق مع الأهلي أكثر من 20 بطولة من أصل 118، مقسمة كالتالي : 6 ألقاب دوري – 2 كأس مصر – 4 كأس السوبر المصري – 4 دوري أبطال أفريقيا- 4 كأس السوبر الأفريقي