شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : بتروسبورت الأقرب لاستضافة مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن ستاد بتروسبورت الأقرب لاستضافة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" بتروسبورت الأقرب لاستضافة مباراة جينيراسيون أو القاهرة ولم نطالب بوضع السلام ضمن ملاعبنا".

وتابع: "نحاول أن نصل بعدد الجماهير الحاضرة إلى 10 آلاف أو 15 ألفا إذا كانت المباراة في بتروسبورت، لكني أتمنى لعب اللقاء على ملعب القاهرة بعدد أكبر من الجماهير".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

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كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.