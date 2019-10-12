شكرا لقرائتكم مرتضى منصور بعد غياب لاعبى الزمالك عن القرعة : "كاف" اتحاد الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد غياب لاعبى الفريق الأبيض عن تقديم قرعة البطولات الأفريقية.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" ده مش الاتحاد الأفريقي ده اتحاد الأهلي بعد غياب لاعيبة الزمالك عن تقديم القرعة".

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 عن وقوع الفريق الأحمر في المجموعة الثانية رفقة فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

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كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.