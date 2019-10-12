شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: حسام البدري حقق نتائج جيدة مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية: "حسام البدري حقق نتائج جيدة عندما كان مع جوزيه وبمفرده بالأهلي". وأكمل : "أتمنى له التوفيق، وأفضل إن المدرب المصري يكون من الأهلي والزمالك إلا في حالات خاصة".

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