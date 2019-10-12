شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف كيف تجسس على "ديكاداها" الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك عن المباراة التى قاد فيها الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا. قال يحيى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" روحت راقبت تدريب ديكاداها، كلمت المسؤول في الاستاد اللي بيدربوا فيه في مصر، قالي من عيني، روحت طلعت فوق خالص اتفرجت عليهم وصورت التمرين". وقاد يحيى الزمالك مؤقتا أمام ديكاداها الصومالى واستطاع الفوز بنتيجة 8 – 0.

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