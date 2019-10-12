شكرا لقرائتكم شريف إكرامى : قعدتى على دكة الأهلى مش سهلة بعد 9 سنوات أساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى إن جلوسه على "دكة" البدلاء بالقلعة الحمراء ليس سهلا بعد 9 سنوات من المشاركة بصفة أساسية.
أضاف إكرامى فى تصريحات تلفزيونية :" علاقتى بالنادى الأهلى مستقرة ولن أرحل لأى نادى أخر حتى لو لم أشارك بشكل أساسى".
ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.
تابع حارس الأهلي :"طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل استهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى".
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