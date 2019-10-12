شكرا لقرائتكم شريف إكرامى : قعدتى على دكة الأهلى مش سهلة بعد 9 سنوات أساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى إن جلوسه على "دكة" البدلاء بالقلعة الحمراء ليس سهلا بعد 9 سنوات من المشاركة بصفة أساسية.

أضاف إكرامى فى تصريحات تلفزيونية :" علاقتى بالنادى الأهلى مستقرة ولن أرحل لأى نادى أخر حتى لو لم أشارك بشكل أساسى".

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ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.

تابع حارس الأهلي :"طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل استهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى".